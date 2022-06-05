محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.18%

الإسماعيلية - السيد فلاح - صبرى غانم

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 ، وقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام 74.18%.

وكان محافظ الاسماعيلية قد ألتقى طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وقام باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام .

وخلال اللقاء، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن أجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية لهذا العام على مستوى المحافظة وتوابعها، قد بلغ 27823 طالب وطالبة، وقد بلغ عدد الحضور للامتحانات 27725 طالب وطالبة، وعدد الناجحين 20567 طالبا وطالبة .

وكان ترتيب العشر الأوائل على المحافظة هذا العام قد شمل حصول الطالبة مريم سليمان مسعد مجاهد، من مدرسة هيئة قناة السويس عربي، على المركز الأول على مستوى المحافظة بمجموع درجات 279 درجة. والطالبة نور محمد السيد من مدرسة المجمع التعليمي عربي على المركز الأول مكرر بمجموع درجات وقدره 279 درجة، وفى المركز الثالث الطالبة سهيلة طارق فاروق محمود من مدرسة أمون الخاصة عربي. والمركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 الطلاب ساره مصطفي نزيه السيد من مدرسة السلام الاعدادية، وخديجه خالد مصطفي مأمون من مدرسة المجمع التعليمي لغات ، وزياد طارق طه محمد من مدرسة القديس يوسف لغات، وأنس أسامه إبراهيم علي، من مدرسة المجمع التعليمي عربي، ومحمد وائل سعد أحمد من مدرسة الطائف الرسمية لغات.

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وحصلت الطالبة رحمه محمد حسين إبراهيم، من مدرسة المجمع التعليمي لغات على المركز التاسع بمجموع درجات 278 درجة ، والمركز التاسع مكرر بمجموع درجات 278 على مستوى المحافظة، الطلاب مازن محمد كامل عبدالله من مدرسة هيئة قناة السويس لغات، والاء محمد محمود مصطفي من مدرسة الطائف الرسمية لغات ، وحليمه محمد عبدالحي علي من مدرسة هيئة قناة السويس لغات.



نتيجة



محافظ الاسماعيلية يعتمد نتيجة الإعدادية