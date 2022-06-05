اليوم السابع
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مجلس مدينة العريش يعلن توفير فرص عمل للشباب على الشواطئ

الأحد، 05 يونيو 2022 10:46 ص
مجلس مدينة العريش يعلن توفير فرص عمل للشباب على الشواطئ رئيس مدينة العريش خلال جولته
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلن اليوم مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، توفير فرص عمل للشباب على شاطئ العريش، وقال أسامة عفش رئيس مدينة العريش، إنه في إطار حرص الدولة علي الشباب والاهتمام بفتح منافذ للعمل للمساهمة فى رفع المستوي المعيشي تم فتح باب تلقي طلبات المخيمات علي كورنيش العريش البحري لإصدار تصاريح العمل واستئناف العمل من اليوم وحتى 2022/9/15 .

وأضاف أنه على من يرغب  من الشباب الاستفادة من هذه المشروعات التقدم للإدارة الهندسية قسم الإشغالات، وأن والفرصة متاحة لمن سيقوم بتنفيذ مشروعات جديدة ومن سبق لهم إقامة هذه المشروعات .

وأشار رئيس مدينة العريش، إلى أنه جارى رفع وإزالة الرمال وتمهيد الكورنيش وإضاءة جميع الكشافات على شاطئ العريش، ليصبح الكورنيش مزار سياحي يليق بسكان المحافظة وزوارها .

وقال رئيس مدينة العريش، إنه في إطار تنفيذ قوة القانون بشأن مخالفات قانون البناء، تم إزالة أساس بناء مخالف للقانون بمنطقة عاطف السادات، بعد تلقى بلاغ من رئيس الحي عن وجود قواعد خرسانية خلف الموقف الجديد وذلك بالمخالفة لقانون البناء .


شمال سيناء

العريش

كورنيش العريش

شاطئ العريش


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