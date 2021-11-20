رئيس مدينة العريش: السيطرة على عطل بمحطة الصرف الصحى تسبب فى تجمعات الأمطار

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت معدات تابعة لمجلس مدينة العريش وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، سحبها لمياه الأمطار المتجمعة فى شوارع مدينة العريش.

وأعلن ماجد محمد رئيس مدينة العريش، تمكن فرق العمل بمجلس مدينة العريش من السيطرة على الموقف فى العريش بعد عطل مفاجئ فى المحطة الرئيسية للصرف تسبب فى تجميع بؤر مياه فى الأماكن المنخفضة نتيجة ارتداد المياه من الخط .

وكانت مياه الأمطار تسببت طوال يوم أمس الجمعة فى إغلاق شوارع رئيسية وفرعية داخل مدينة العريش .

كما اعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ومنطقة شمال سيناء الأزهرية، تعطل الدراسة فى كافة المدارس والمعاهد الأزهرية اليوم السبت، حفاظا على الطلاب ، كما ناشدت مدارس على صفحاتها تلاميذها عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة عند العودة للدراسة.



محافظ شمال سيناء ليلا يتابع اثار الامطار