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لحظة تزلزل القلوب..والدة طالب الدقهلية تستقبل جثمانه الغارق منذ 6أيام (فيديو)

الأحد، 05 يونيو 2022 05:22 م
لحظة تزلزل القلوب..والدة طالب الدقهلية تستقبل جثمانه الغارق منذ 6أيام (فيديو) مكان الحادث
الدقهلية - مرام محمد

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عثرت قوات الإنقاذ النهري على جثمان فقيد الشباب، السعيد عبده، صاحب الـ15 عاما، بعد 6 أيام من رحلة البحث عنه، على امتداد مياه النيل، في نطاق مدينة نبروه والمدن المجاورة، وتم نقل جثمانه لمستشفى نبروه المركزي، وإيداعه بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات الاختصاص لاستكمال إجراءات التحقيق واستخراج تصاريح الدفن.

 

وخيم الحزن على مدينة نبروه، بعدما صدموا بفاجعة تفطر القلوب، حيث ذهب "السعيد عبده"، للعمل كعادته في أحد محلات الجزارة بالمدينة، لكنه لم يعد ثانية، ليتفاجأوا بعدها بخبر غرقه في بحر المدينة أثناء استحمامه وصديقه.

وواصلت قوات الإنقاذ النهري والغطاسون، جهودهم للعثور على جثة الشاب الذي غرق في بحر مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، على مدار 6 أيام، حيث تم الدفع بمزيد من قوات الإنقاذ النهري والغطاسين لتسهيل عمليات البحث، حتى تمكنوا من العثور على جثمانه اليوم، في مياه النيل بمدينة نبروه.

 

 

 


شاب يغرق

غرق شاب في نبروه

غرق شاب في بحر نبروه

حوادث

حوادث الدقهلية

نبروه

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