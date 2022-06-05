دموع أمه ما نشفتش من 6 أيام.. مواصلة البحث عن طالب غرق في بحر نبروه (فيديو)

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، رصد خلاله استمرار عمليات البحث من قبل قوات الإنقاذ النهري والغطاسين، للعثور على جثمان الشاب "السعيد عبده" صاحب الـ15 عاما، بعدما غرق وفقد حياته في بحر نبروه بمحافظة الدقهلية منذ ست أيام.

وخيم الحزن على مدينة نبروه، بعدما صدموا بفاجعة تفطر القلوب، حيث ذهب "سعيد عبده"، للعمل كعادته في أحد محلات الجزارة بالمدينة، لكنه لم يعد ثانية، ليتفاجئوا بعدها بخبر غرقه في بحر المدينة أثناء استحمامه وصديقه.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري والغطاسون، جهودهم للعثور على جثة الشاب الذي غرق في بحر مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية منذ 6 أيام، بعدما تم الدفع بمزيد من قوات الإنقاذ النهري والغطاسين لتسهيل عمليات البحث.

وفي هذا الصدد، قالت والدة سعيد لـ"اليوم السابع"، إن ابنها ذهب منذ خمسة أيام للعمل في محل الجزارة، وأثناء نقله للمواشي من المحل لموقع الغرق، قرر هو وصديقه النزول للمياه للاستحمام هروبا من حرارة الطقس، مشيرة إلى أنهم يبحثون عنه في مياه البحر منذ خمسة أيام، ولم يعثروا على جثمانه منذ غرقه حتى يومنا هذا.

وتابعت أن "سعيد" طالب في الصف الثالث الإعدادي، كان ينتظر نتيجته وخبر نجاحه بشغف، شاب مكافح قرر بعد انتهائه من امتحانات الشهادة الإعدادية أن يعمل ويكافح ليعتمد على نفسه ويساند والده على المعيشة، موضحه أن عمله في محل الجزارة كان العمل الأول له في حياته.

وطالبت الأم وأهالي المدينة، بإمدادهم بمزيد من الغطاسين ليتمكنوا من العثور على فقيدهم بأسرع وقت ممكن، آملين في الله خيرا بأن يعثروا على جثمانه لإيصاله إلى مثواه الأخير.