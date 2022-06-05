اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا قبالة الساحل الشرقى للبلاد

الأحد، 05 يونيو 2022 02:57 ص
كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا قبالة الساحل الشرقى للبلاد صاروخ باليستى
أ ش أ

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أعلن الجيش الكورى الجنوبى ان بيونج يانج أطلقت صاروخ باليستى قرب الياحل الغربى للبلاد.
 
وكان  الجيش الكورى الجنوبى قد اعلن أنه يراقب المنشآت النووية لبيونج يانج عن كثب وسط تقارير بأنها ستجرى قريبا تجربة نووية، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية استكملت على ما يبدو الاستعدادات لإجراء تجربة نووية جديدة، ستكون السابعة المعروفة عنها، بعد تجربتها السابقة في سبتمبر 2017.
 
وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكوري الجنوبي العقيد كيم جون-راك - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - "في ظل التنسيق الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، نتتبع ونراقب عن كثب المرافق والمناطق ذات الصلة مع الحفاظ على موقف استعداد ثابت".
 
وصعدت كوريا الشمالية مؤخرا التوترات في المنطقة بسلسلة من استعراضات القوة، حيث أطلقت مؤخرا 3 صواريخ باليستية الأسبوع الماضي، بما في ذلك صاروخ بعيد المدى، في استعراضها ال(17) للقوة هذا العام.

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