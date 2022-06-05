قصة سبحة الشيخ مصطفى إسماعيل التى أهداها له الملك فاروق فى الإسكندرية

فريق المحافظات

كشف على عبد العزيز صاحب محل سبح بميدان المساجد بمنطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية عن سبحة الشيخ مصطفى إسماعيل والتى أهداها له الملك فاروق فى إحدى اللقاءات تقديرا له.

وقال على عبد العزيز لـ"اليوم السابع" إن تلك السبحة الخاصة بالشيخ مصطفى إسماعيل والمعروف بقارئ الملوك والرؤساء أحد أشهر قراء القرآن الكريم فى مصر والعالم أجمع قام الملك فاروق بتقديم السبحة هدية خلال لقائه فى أحد اللقاءات، موضحا أن تلك السبحة مصنوعة من أحجار اليسر المميزة والتى تعتبر من الأحجار الكريمة.

وواضح صاحب محل السبح أن عندما أعلن أحد أحفاد الشيخ مصطفى إسماعيل عن عرضه لبيع تلك السبحة قام والده بشراء تلك السبحة لقيامها والاحتفاظ بها داخل المحل لأنها تعتبر من المقتنيات.

وأشار أن من رواد المحل الشيخ محمد متولى الشعراوى رحمه الله عليه وتردد على المحل مرتين عندما كان يأتى لزيارة الاسكندرية لمشاهدة انواع السبح النادرة وكذلك كل من قارئ الملك فاروق الشيخ مصطفى إسماعيل والذى أهداه الملك فاروق سبحه وقام والده بشراء تلك السبحة من حفيد الشيخ مصطفى.

وأكدا صاحب محل السبح أنه يعمل مع والده فى المحل الذى يمتلكه منذ 40 عاما المتخصص فى بيع السبح والأحجار الكريمة وأنه يتميز بوجود جميع أنواع السبح المصنوعة من الأخشاب النادرة والحجارة الكريمة وايضا المصنعة من البلاستيك ويتميز المحل بتردد أعداد كبيرة من الشخصيات العامة ورواد ميدان المساجد من مصر والدول العربية والأجنبية.