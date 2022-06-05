عوض تاج الدين: إنجازات الرئيس السيسي فى المجال الطبى لم تحدث فى تاريخ مصر

كتب محمد عبد العظيم

وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي.. من كان يمر هذا الحفل الكبير دون أن أقدم خالص الشكر والعرفان.. وما شهدته مصر خلال الفترة الماضية في ملف الرعاية الصحية وما تم لم يحدث في تاريخ مصر.. كان هناك فترات طويلة جدا نشهد القطاع الصحي ومشاكله التي كانت لا تنتهى وسوف تستمر لان في زيادة السكان.

وأضاف خلال كلمته في جلسة حوارية ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول "صحة أفريقيا"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "ما حدث في مصر من انجازات ليس رأي شخصي أو رأي مصري.. بشهادة العالم كله سواء في أزمة كورونا.. أو أزمة روسيا أوكرانيا.. أو المشاكل المتوقعة.. هذا كله يدل على فكر صائب وثاقب وإرادة فولاذية سياسية لم تحدث في دعم القطاع الصحي.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية: "القطاع الصحي مش قضية المستشفيات ودواء فقط.. القمح وزراعته وصوامع القمح والطرق والمحاور الكهرباء كله ده تؤثر مباشرة على القطاع الصحي.. خلال الأيام الثلاث الماضية أدرس الموازنة القادمة لقطاع الصحة.. لم تحدث في مصر لحضرتك كل الشكر والتقدير للرئيس السيسي.. اللى حصل في أزمة كورونا والإنجاز الكبير جدا قامت به كل الدولة المصرية.. جيش مصر القوي وقدراته بما فيها دعم القطاع الصحي.. الشرطة والحكومة مجلس الوزراء.. رئيس الوزراء لم يغفل له عين لدعم القطاع الصحي.. الحقيقة هذا إعجاز كبير سوف يستمر".