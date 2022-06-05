اليوم السابع
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عميد "آداب طنطا" يستقبل راعى الكنيسة الكاثوليكية بطنطا والمحلة الكبرى

الأحد، 05 يونيو 2022 05:04 م
عميد "آداب طنطا" يستقبل راعى الكنيسة الكاثوليكية بطنطا والمحلة الكبرى عميد آداب طنطا يستقبل راعى الكنيسة الكاثوليكية بطنطا والمحلة الكبرى
الغربية عادل ضرة

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استقبل الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب بجامعة طنطا، اليوم، الأب صموئيل جرجس راعى الكنيسة الكاثوليكية بطنطا والمحلة الكبرى، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ سلسلة من الندوات وورش العمل بالتعاون بين كلية الآداب والكنيسة الكاثوليكية بطنطا.

وأكد الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب، حرص الجامعة بقيادة الدكتور محمود ذكى على ضرورة توعية الشباب بأهمية المواطنة والاهتمام بالقضايا الاجتماعية والمشاركة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشاركة الفعالة فى المبادرات التوعوية المجتمعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار الأب صموئيل جرجس راعى الكنيسة الكاثوليكية بطنطا والمحلة الكبرى إلى أن جامعة طنطا لها دور بارز فى نشر الوعى بالتعاون مع الكنيسة الكاثوليكية فى التعليم الحديث باعتبارها منبراً مهماً لتوعية الشباب بأهمية التعليم وقيم المواطنة والتعاون والإخاء وإبراز أهمية القضايا الاجتماعية التى تهم المواطن.

وأضاف راعى الكنيسة الكاثوليكية بطنطا والمحلة الكبرى، أن الكنيسة الكاثوليكية لها دور كبير ورائد فى التعليم الحديث باعتبار تضم العديد من المدارس الكاثوليكية ممثلة في مدارس الراهبات ومدارس الفرنسيسكان، مؤكدًا ترحيبه بقيام أساتذة جامعة طنطا للمشاركة فى عقد سلسلة من الندوات وورش العمل داخل الكنيسة الكاثوليكية بطنطا، كما وجه الدعوة لزيارة معالم الكنيسة الكاثوليكية ذات الطراز المعماري القبطي الفريد.

شارك فى اللقاء الدكتور إبراهيم سلكها وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور أحمد عباده العربى، والدكتور تفيدة عبد الجواد رئيس قسم الآثار، والدكتورة ماريان عزمى، الأستاذ المساعد بقسم علم الاجتماع، والدكتور غادة رشدى، الأستاذ بقسم الآثار والدكتور أحمد أبوعلي، الأستاذ بقسم الفلسفة، وفادى عادل ممثل العلاقات العامة بالكنيسة الكاثوليكية بطنطا.


جامعة طنطا

آداب طنطا

عميد آداب طنطا

الكنيسة الكاثوليكية بطنطا والمحلة


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