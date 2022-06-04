اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد امتحانات الدراسات العليا بـ"كلية التجارة"

السبت، 04 يونيو 2022 06:37 م
نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد امتحانات الدراسات العليا بـ"كلية التجارة" نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد امتحانات الدراسات العليا بـ"كلية التجارة"
الغربية: عادل ضرة

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أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، حرص الجامعة برئاسة الدكتور محمود ذكي، على المتابعة المستمرة لانتظام العملية الامتحانية بمختلف كليات الجامعة وتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية التى أجراها مساء اليوم لمتابعة سير امتحانات الدراسات العليا بكلية التجارة، حيث كان في استقباله الدكتور هانى الشامى عميد الكلية، والدكتور ياسر الجرف وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتورة دينا عبد الهادي أستاذ الإحصاء والمدير التنفيذي لمركز الأداء المؤسسي بالجامعة، والدكتور حاتم الشيمي رئيس قسم المحاسبة، والدكتور طارق رضوان منسق برنامج الدراسات العليا المهنية، والدكتور خالد إبراهيم مدير وحدة القياس والتقويم، والدكتور أسامة بدر رئيس قسم الاقتصاد.
 
اطمأن الدكتور كمال عكاشة فى جولته على انتظام العملية الامتحانية وتطبيق اللوائح المنظمة لها، وتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب، موجها بتذليل أية عقبات قد تواجههم حتى يتمكنوا من تأدية امتحاناتهم بكل تركيز، كما تأكد من الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتعقيم الكلية والمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات وإرتداء الطلاب والملاحظين للماسكات الطبية.
 
وأكد نائب رئيس الجامعة، أنه يتلقى تقرير يومى لأعمال الامتحانات، مشيرًا إلى عدم حدوث معوقات ومشكلات أثناء أداء الامتحانات، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها كلية التجارة وحسن سير أعمال الامتحانات بها.
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