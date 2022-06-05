اليوم السابع
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عرض فيلم تسجيلي حول تاريخ كنيسة السيدة العذراء بزويلة وزيارة العائلة المقدسة

الأحد، 05 يونيو 2022 09:11 م
عرض فيلم تسجيلي حول تاريخ كنيسة السيدة العذراء بزويلة وزيارة العائلة المقدسة احتفالية كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية
كتب محمد الأحمدى

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شهدت احتفالية كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية "حالة الحديد" بحارة زويلة، عرض "فيلم تسجيلي" حول تاريخ الكنيسة وزيارة العائلة المقدسة لها، هربا من بطش الملك هيرودس، حيث ظل السيد المسيح والسيدة العذراء والقديس يوسف النجار في أرض مصر لمدة 3 سنوات و6 أشهر. 
 
كما تم تقديم مجموعة من الترانيم الوطنية الخاصة بالمناسبة والألحان الروحية، احتفالا بذكرى دخول السيد المسيح لأرض مصر.
 
وتعد كنائس زويلة الأثرية أقدم كنيسة بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس السيدة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبي سيفين ومزار القديس صليب الجديد وديري السيدة العذراء ومارجرجس.
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

العائله المقدسه

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