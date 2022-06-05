عرض فيلم تسجيلي حول تاريخ كنيسة السيدة العذراء بزويلة وزيارة العائلة المقدسة

كتب محمد الأحمدى

شهدت احتفالية كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية "حالة الحديد" بحارة زويلة، عرض "فيلم تسجيلي" حول تاريخ الكنيسة وزيارة العائلة المقدسة لها، هربا من بطش الملك هيرودس، حيث ظل السيد المسيح والسيدة العذراء والقديس يوسف النجار في أرض مصر لمدة 3 سنوات و6 أشهر.

كما تم تقديم مجموعة من الترانيم الوطنية الخاصة بالمناسبة والألحان الروحية، احتفالا بذكرى دخول السيد المسيح لأرض مصر.