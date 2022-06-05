اليوم السابع
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صور.. بدء التوافد على احتفالية إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بكنائس زويلة الأثرية

الأحد، 05 يونيو 2022 08:33 م
صور.. بدء التوافد على احتفالية إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بكنائس زويلة الأثرية بدء توافد الحضور لاحتفالية إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة
كتب- محمد الأحمدى

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بدأ توافد الحضور، على احتفالية ذكري دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بكنائس زويلة الأثرية، ذلك تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني وحضور نيافة الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة.
 
ويشهد الحفل، حضور ممثلين عن وزارتى الآثار والسياحة والمجلس الأعلى للإعلام ولفيف من الأباء الأساقفة والكهنة وكبار رجال الدولة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.
 
وتعد كنائس زويلة الأثرية من أقدم كنيسة بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس السيدة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبي سيفين ومزار القديس صليب الجديد وديري السيدة العذراء ومارجرجس.
 
 
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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس

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