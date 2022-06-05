صور.. بدء التوافد على احتفالية إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بكنائس زويلة الأثرية

بدأ توافد الحضور، على احتفالية ذكري دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بكنائس زويلة الأثرية، ذلك تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني وحضور نيافة الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة.

ويشهد الحفل، حضور ممثلين عن وزارتى الآثار والسياحة والمجلس الأعلى للإعلام ولفيف من الأباء الأساقفة والكهنة وكبار رجال الدولة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

وتعد كنائس زويلة الأثرية من أقدم كنيسة بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس السيدة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبي سيفين ومزار القديس صليب الجديد وديري السيدة العذراء ومارجرجس.