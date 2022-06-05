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عادل عدوى: ستخرج التوصيات الرئيسية للمؤتمر الطبى في اليوم الثالث

الأحد، 05 يونيو 2022 10:22 م
عادل عدوى: ستخرج التوصيات الرئيسية للمؤتمر الطبى في اليوم الثالث الدكتور عادل العدوى
كتب رامى محيى الدين

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 قال الدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الطبي الإفريقي الأول إن المؤتمر يأتي في ظروف خاصة جدا ويدعم علاقة مصر بالدول الإفريقية في شتى المجالات .
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إمن سى مع الإعلامية إنجى القاضي : وكان مكتشف علاج فيروس سى حاضرا اليوم وشارك في الكثير من الندوات والجلسات العلمية وتم تكريمه ، وفى اليوم الثالث بإذن الله ستخرج التوصيات الرئيسية في مجال تبادل القوافل الطبية والتعليم الطبي وتبادل الخبرات وستخرج في نهاية المؤتمر إن شاء الله.
 
وتابع: لن يحدث الانتقال من حال إلى حال إلا بدع الأشقاء الأفارقة بعضهم لبعض والمستقبل الواعد لتجارة الدواء في افريقيا وعلينا كأفارقة ان نحل مشاكلنا بأنفسنا وعلينا ان نتشارك لحل كل التحديات التي تواجهنا.
 
وينعقد المؤتمر والمعرض خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة دولية كبيرة بفعاليات المؤتمر والمعرض.
 
ويقدم المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي فرصة تعليمية من خلال جلسات محاضرات علمية وجلسات تدريبية وورش عمل، تتناول أهم الموضوعات الشائعة بهذا القطاع.

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