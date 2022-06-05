اليوم السابع
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كنائس زويلة تنظم احتفالية إحياء مسار العائلة المقدسة والإعلان عن كشف أثرى جديد

الأحد، 05 يونيو 2022 02:39 م
كنائس زويلة تنظم احتفالية إحياء مسار العائلة المقدسة والإعلان عن كشف أثرى جديد مسار العائلة المقدسة
كتب ـ محمد الأحمدى

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تحتفل كنيسة القديسة العذراء مريم الأثرية فى حارة زويلة بحى الجمالية مساء اليوم الأحد، بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، وذلك تحت رعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبحضور الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، ولفيف من كبار المسئولين  بوزارة السياحة والآثار والأباء الأساقفة والكهنة.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفالية الإعلان عن كشف أثرى جديد هو الأهم فى القرن الواحد والعشرين يرجع تاريخه للعصر الرومانى لسنة 30 قبل الميلاد.

وتعد كنائس زويلة الأثرية أقدم كنيسة بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس السيدة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبى سيفين والقديس صليب الجديد وديرى السيدة العذراء ومارجرجس.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

وزاره السياحه والاثار

حاره زويله


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