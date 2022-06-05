صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "التجارة والموزعون" بنسبة 2.3%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 2.3%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.1%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.4%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.8%، ثم قطاعي مواد البناء والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.6%، وصعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاعي الموارد الأساسية والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.2%.

فيما تراجعت 4 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.7%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.3%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.1%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.01%، واستقرت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، والطاقة والخدمات المساندة، والخدمات التعليمية.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 204 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 659.918 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 277.6 مليون ورقة مالية بقيمة 347.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.6 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.91%، والعرب على 8.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.75% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.24%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 16.2 مليون جنيه، 81.4 ألف جنيه، 7.8 مليون جنيه، 7.96 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.9 مليون جنيه، 30.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 9986 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1732 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 12298 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 4031 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 1753 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2629 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 3697 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 1188 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 30 شركة، ولم تتغير مستويات 85 شركة.