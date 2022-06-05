اليوم السابع
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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية لأدنى مستوى أقل من 10آلاف نقطة بجلسة اليوم

الأحد، 05 يونيو 2022 02:52 م
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية لأدنى مستوى أقل من 10آلاف نقطة بجلسة اليوم البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 204 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 659.918 مليار جنيه.
 
تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 9986 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1732 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 12298 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 4031 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 1753 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2629 نقطة.

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