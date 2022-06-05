اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 يونيو 2022 05:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة: 10 آلاف مطعم مهددة بالإغلاق بسبب التضخم وارتفاع الأسعار فى بريطانيا

الأحد، 05 يونيو 2022 03:47 م
صحيفة: 10 آلاف مطعم مهددة بالإغلاق بسبب التضخم وارتفاع الأسعار فى بريطانيا بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت مسئولة بريطانية كبيرة فى قطاع الضيافة من أن أكثر من 10000 حانة ومطعم ربما يواجهون الإغلاق بسبب "عاصفة مثالية" من التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة والإيجارات، وفقا لصحيفة "ميل أون صنداى" البريطانية.

 

وقالت كيت نيكولز إن قطاع الضيافة يواجه "أزمة كبيرة، إن لم تكن أكبر" مما كانت عليه خلال الوباء، حيث كان قطاع الضيافة بين الأكثر تضررا فى المملكة المتحدة.

 

وقالت الرئيسة التنفيذية للهيئة التجارية يو كيه هوسبيتاليتى لصحيفة "ميل أون صنداى" :قد رأينا بالفعل الكثير من المشغلين المستقلين يغلقون أعمالهم."

 

وقدرت أن 20.000 من أعمال الضيافة فى المملكة المتحدة فى وضع سئ بينما لا تمتلك 30.000 احتياطيات نقدية.

 

وأضافت: "لم أر قط مثل هذا المزيج السام من التكاليف. إنها عاصفة كاملة."

 

ويبلغ معدل التضخم فى تجارة المطاعم 13 إلى 17 فى المائة بسبب اضطراب سلسلة التوريد بعد وباء كورونا والحرب فى أوكرانيا، وارتفاع الأجور بسبب نقص الموظفين.

 

وقالت إيما مكلاركين، الرئيسة التنفيذية لجمعية البيرة والحانات البريطانية: "تضخم التكلفة يعنى أنه يتعين علينا التخلى عن 20 فى المائة. نحن نعلم أنه بعض الأعمال اضطرت إلى الإغلاق.

 

ودعا تيم مارتن، رئيس Wetherspoons، إلى إعادة التفكير فى ضريبة القيمة المضافة، قائلاً: "تدفع الحانات والمطاعم ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20 فى المائة فيما يتعلق بمبيعات المواد الغذائية، فى حين أن المتاجر الكبرى لا تدفع شيئًا، مما يمكنها من دعم سعر البيرة التى تبيعها. ما لم تكن هناك مساواة ضريبية، فإن قطاع الضيافة سوف يخسر".


المملكة المتحدة

بريطانيا

كورونا

وباء كورونا

حرب أوكرانيا

التضخم فى بريطانيا

الاقتصاد البريطاني


الموضوعات المتعلقة

ديلى ميل: إلغاء حجوزات بقطاع الضيافة البريطانى فى عيد الميلاد بسبب أوميكرون

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 04:49 م

قطاع الضيافة فى اسكتلندا: تطبيق نظام شهادات اللقاح "كارثة لا يمكن تخفيفها"

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 03:40 م

بريطانيا ترفع شعار "شهادات اللقاح" لتتجنب إغلاقا جديدا.. ديلى ميل: الحكومة تتجه لقصر دخول المباريات والحفلات على المطعمين بالكامل وتستثنى قطاع الضيافة لاحتواء خسائره.. ونواب محافظون يشككون فى نجاحها

الأحد، 05 سبتمبر 2021 01:00 ص

قطاع الضيافة يعزز أسهم طوكيو والشركات الرابحة من البقاء فى المنازل تخسر

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 09:33 ص

لتحفيز الاستهلاك وتنشيط قطاع الضيافة.. بريطانيا تقدم دعما يصل إلى 50%

الخميس، 09 يوليه 2020 03:47 م



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة