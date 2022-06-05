شون وصوامع المنيا تستقبل 445 ألف طن من محصول القمح بجميع المراكز.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أنه تم توريد 445203 طنا و971 كيلو جرام، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية منذ بدء موسم حصاد 2022، حيث تم توريد 4609 أطنان و607 كيلو جرامات من القمح حتى أمس السبت، وذلك من خلال 44 موقعا تخزينيا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.

وأشار المحافظ، إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، إجمالى المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الاقماح، تم توريد 445 ألف طن حتى الان، مؤكداً على ضرورة التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجى آمن، موضحا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001 - 2342200).