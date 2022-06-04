اليوم السابع
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تحرير 54 محضرا متنوعا خلال حملة تموينية على المخابز البلدية بالمنيا.. صور

السبت، 04 يونيو 2022 01:45 م
تحرير 54 محضرا متنوعا خلال حملة تموينية على المخابز البلدية بالمنيا.. صور جانب من الحملة
المنيا-حسن عبد الغفار

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شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف تنفيذ الحملات اليومية الميدانية، على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون إدارة التموين والجهات المعنية.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالتعاون مع التموين، حملة تموينية وتفتيشية على المخابز البلدي بدائرة المركز لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

من جانبه أوضح سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة مطاى، أن الحملة أسفرت عن تحرير 54 محضر للمخالفين، وجاءت المخالفات ما بين نقص وزن ومواصفات ونظافة، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

حملة تموينية بالمنيا (2)
حملة تموينية بالمنيا (2)

 

حملة تموينية بالمنيا (3)
حملة تموينية بالمنيا (3)

 

حملة تموينية بالمنيا (1)
حملة تموينية بالمنيا (1)

 


مخالفات تموبنية

تحرير محاضر

مديرية التموبن

اخبار المنيا

محافظة المنيا


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