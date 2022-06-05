اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 يونيو 2022 02:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد أعمال إنشاء محطات مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

الأحد، 05 يونيو 2022 01:28 م
شاهد أعمال إنشاء محطات مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستمر العمل على مدار الساعة لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل، ونشرت وزارة النقل صورا لأعمال تنفيذ عدد من محطات مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، والذى يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية ويبدأ من محطة الاستاد بمدينة نصر حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم .
 
ويبلغ عدد محطات المونوريل 22 محطة، ومن المقرر أن يساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
ويتسم المشروع بأنه من وسائل النقل السريعة والعصرية والآمنة والصديقة للبيئة، والمشروع سيوفر استهلاك الوقود، ويخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ومخطط انتهاء تنفيذ هذا المشروع وتشغيله أمام الجمهور بداية 2023.
 
 
 
286173708_330768342553562_1139701376747058851_n
 

 

282768384_330768425886887_1325814921274219246_n
 

 

285994616_330768689220194_3557573065643211028_n
 

 

286104641_330768589220204_7483368615952563299_n
 

 

 
 
 

مونوريل العاصمة

محطات مونوريل العاصمة

العاصمة الإدارية الجديدة

مونوريل العاصمة الإدارية


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة