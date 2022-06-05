شاهد أعمال إنشاء محطات مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

كتب ـ سيد الخلفاوى

يستمر العمل على مدار الساعة لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل، ونشرت وزارة النقل صورا لأعمال تنفيذ عدد من محطات مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ، والذى يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية ويبدأ من محطة الاستاد بمدينة نصر حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم .

ويبلغ عدد محطات المونوريل 22 محطة، ومن المقرر أن يساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتسم المشروع بأنه من وسائل النقل السريعة والعصرية والآمنة والصديقة للبيئة، والمشروع سيوفر استهلاك الوقود، ويخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ومخطط انتهاء تنفيذ هذا المشروع وتشغيله أمام الجمهور بداية 2023.