اليوم السابع
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شاهد نسب تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

الأحد، 22 مايو 2022 04:10 م
شاهد نسب تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة
كتب ــ سيد الخلفاوى

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نشرت الهيئة القومية للأنفاق، تقريرا مصورا عن تقدم الأعمال بمشروع مونوريل شرق النيل (الاستاد - العاصمة الإدارية الجديدة )، والذى يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم .

ويبلغ عدد محطات المونوريل 22 محطة.، ومن المقرر أن يساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
ويتسم المشروع بأنه من وسائل النقل السريعة والعصرية والآمنة والصديقة للبيئة، والمشروع سيوفر استهلاك الوقود، ويخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ومخطط انتهاء تنفيذ هذا المشروع وتشغيله أمام الجمهور بداية 2023.
 
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تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة 
 
FB_IMG_1653227384193تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة 
 
FB_IMG_1653227391718
 
تنفيذ مونوريل العاصمة 

FB_IMG_1653227379421تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة 
FB_IMG_1653227394776تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة 
FB_IMG_1653227374786تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة 

 


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القاهرة

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