سقوط عاطلين بحوزتهما أكثر من 4 كيلو هيروين وحشيش قبل ترويجها بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطلين مقيمين دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لممارستهما نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين والحشيش ومبلغ مالى وهواتف محمولة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطلين مقيمين دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضبط القليوبية من ضبط كلا من "م ح م"، 52 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات، و"ح م ح"، 25 سنة، عاطل، مقيمان دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وبحوزتهما 1750 جرام من مخدر الهيروين، و2400 جرام من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض "كتر"، ومبلغ مالى، وهواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الأثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهما، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.