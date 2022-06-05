زلزال بقوة 3.2 درجة يضرب غرب مدينة الرقة السورية

أعلن المركز الوطنى للزلازل فى سوريا عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر غرب مدينة الرقة شمال البلاد.

وقال المركز في بيان نشره عبر "فيسبوك" إن محطات الشبكة الوطنية سجلت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 5 كلم في تمام الساعة 20:22 بالتوقيت المحلي، تبعد مسافة 7 كم جنوب غرب مدينة الرقة.

فيما تتواصل أصداء الزلزال الذي ضرب الكويت أمس السبت، بقوة 5 ريختر، قال رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض د. عبدالله العمرى إن ما حدث في الكويت ليس زلزالاً بل هزة أرضية نتيجة النشاطات فى المناطق البترولية بعد سحب كميات من البترول دون تعويضها بما يكفى من المياه، وفقا لما نقلته صحيفة الرياض السعودية.

وأضاف العمري أن الهزة حدثت نتيجة ارتجاجات في القشرة الأرضية، لافتاً إلى أنّ هذه الحالة متكررة وحدثت فى المكسيك، والنرويج، وولاية تكساس الأميركية، لا سيما وأن عمق الزلازل خمسة كم، وهذا العمق هو عمل وتأثير الإنسان على الطبيعة. وأوضح أنه إذا كانت الهزة على أكثر من هذا العمق فهي نتيجة حركات أرضية أو صدوع.

بدورها، أكدت وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البرى بالكويت عدم تأثر أى من منشآتها ومشاريعها بشكل مباشر بالزلزال الذى شهدته الكويت فجر أمس، حسبما ذكرت صحيفة "سبق الكويتية".

وقال المتحدث الرسمي للوزارة والهيئة المهندس أحمد الصالح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) السبت ان الوزارة وهيئة الطرق لم تسجلا اي اضرار في الطرق والجسور.

وقال الصالح انه جارى حاليا متابعة شبكة الطرق سواء الداخلية من قبل وزارة الاشغال العامة أوالطرق السريعة من قبل الهيئة العامة للطرق مؤكدا انهما ستقومان باتخاذ اللازم في حال حدوث اى أضرار.

يذكرأن، ضرب زلزال قوى، فى ساعة مبكرة من فجر السبت، الكويت وشعر به السكان في أنحاء البلاد، وأفادت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بأنها سجلت زلزالا بقوة 5 درجات بمقياس ريختر جنوب غربي الأحمدي، عند تمام الساعة 04:28 صباحا بتوقيت الكويت، وعلى عمق 5 كيلومترات بباطن الأرض، كما شعر به العديد من المواطنين والمقيمين فى أنحاء البلاد.

وقال رواد "تويتر"، إنهم شعروا بالهزة الأرضية إذ لم تبلغ مدتها سوى 10 ثوان، فيما نشر آخرون صورا لتلفيات بسيطة قالوا إنها ناتجة عن الزلزال.