زلزال بقوة 3.2 درجة يضرب غرب مدينة الرقة السورية

أعلن المركز الوطنى للزلازل فى سوريا عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر غرب مدينة الرقة شمال البلاد.
وقال المركز في بيان نشره عبر "فيسبوك" إن محطات الشبكة الوطنية سجلت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 5 كلم في تمام الساعة 20:22 بالتوقيت المحلي، تبعد مسافة 7 كم جنوب غرب مدينة الرقة.
فيما تتواصل أصداء الزلزال الذي ضرب الكويت أمس السبت، بقوة 5 ريختر، قال رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض د. عبدالله العمرى إن ما حدث في الكويت ليس زلزالاً بل هزة أرضية نتيجة النشاطات فى المناطق البترولية بعد سحب كميات من البترول دون تعويضها بما يكفى من المياه، وفقا لما نقلته صحيفة الرياض السعودية.
وأضاف العمري أن الهزة حدثت نتيجة ارتجاجات في القشرة الأرضية، لافتاً إلى أنّ هذه الحالة متكررة وحدثت فى المكسيك، والنرويج، وولاية تكساس الأميركية، لا سيما وأن عمق الزلازل خمسة كم، وهذا العمق هو عمل وتأثير الإنسان على الطبيعة. وأوضح أنه إذا كانت الهزة على أكثر من هذا العمق فهي نتيجة حركات أرضية أو صدوع.
وقال رواد "تويتر"، إنهم شعروا بالهزة الأرضية إذ لم تبلغ مدتها سوى 10 ثوان، فيما نشر آخرون صورا لتلفيات بسيطة قالوا إنها ناتجة عن الزلزال.
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