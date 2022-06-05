وأضاف ردًا على سؤال صحفيين من وكالة /تاس/ الروسية للأنباء: "لا يزال عدد الحالات الجديدة مرتفعًا جدًا، لذا نوصي بأن يحصل الأشخاص على جرعة معززة كل ستة أشهر".

وأشار وزير الصحة إلى أنه يمكن استخدام لقاح سبوتنيك لايت و/سبوتنيك في/ كجرعة معززة.



وتابع موراشكو قائلا إن انتشار عدوى الفيروس التاجى فى جميع أنحاء العالم قد انخفض بشكل كبير، لكن من الضروري الاستعداد لموجات جديدة.



وأوضح: "بالفعل يتناقص معدل الإصابة بشكل كبير، ولكن هنالك زيادة فى معدلات الإصابة في نصف الكرة الأرضية حيث بدأ فصل الشتاء لذلك ، بالطبع ، يجب أن يكون هناك استعداد للموجات الجديدة".



ووفقًا لأحدث الإحصاءات العالمية، أصيب حوالي 531.7 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وتم الإبلاغ عن حوالي 6.3 مليون حالة وفاة. وحتى الآن، سجلت روسيا 18 مليونا و351 ألفا و851 إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 379 ألفا و520 حالة وفاة.