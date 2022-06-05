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روسيا: بايدن سيفشل بإقناع أمريكا اللاتينية بالانضمام إلى السياسة المناهضة لنا

الأحد، 05 يونيو 2022 11:44 م
روسيا: بايدن سيفشل بإقناع أمريكا اللاتينية بالانضمام إلى السياسة المناهضة لنا بايدن
كتب أحمد عرفة

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أكد رئيس مجلس الشؤون الدولية الروسى، أندريه كورتونوف، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيفشل بإقناع دول أمريكا اللاتينية بالانضمام إلى سياسة البيت الأبيض المناهضة لروسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت رئيس مجلس الشؤون الدولية الروسى، إن معظم دول أمريكا اللاتينية ليست بصدد جعل الصراع الروسي الأوكراني على رأس أولويات سياستها الخارجية، مشيرة إلى أن معظم المشاركين في القمة التاسعة للأمريكتين، بما في ذلك القوى الكبرى مثل البرازيل والمكسيك والأرجنتين، لا يريدون فرض عقوبات اقتصادية على موسكو.

وتابع رئيس مجلس الشؤون الدولية الروسى،:  على العكس من ذلك، فهم غالبا ما يرون في العقوبات الغربية ضد روسيا فرصة لملء الفراغ والحصول على موطئ قدم أقوى في الأسواق الروسية.

 


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