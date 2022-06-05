رفع 15 طن مخلفات وقمامة وأتربة فى حملات نظافة بمدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء على الشرابى رئيس المدينة، حملة نظافة نجحت فى رفع 15 طن مخلفات وقمامة وأتربة بشوارع المدينة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة استمرار تكثيف أعمال وحملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع بجميع أحياء مدينة الأقصر للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالي.

وفى هذا الصدد كلف اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، السكرتير العام للمدينة أحمد أبو عيش، التنسيق مع فرقة التدخل السريع تحت إشراف هدية ثابت درديرى مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل، لتنفيذ حملة نظافة شاملة بنطاق حى جنوب، بمعاونة حسن عبده رئيس الحى وسمير سعود نائب رئيس الحى لشؤون النظافة.

ونفذ رجال فرقة التدخل السريع، حملة نظافة استهدفت ميدان المستشفى الدولى وصولاً إلى أخر شارع المستشفى بالإضافة إلى نظافة الجزيرة الوسطى بامتداد شارع التليفزيون، والتى استمرت على مدار يومين متتاليين، وأسفرت عن رفع 15 طن مخلفات وقمامة وأتربة أسفل البلدورات وجارِ العمل بصورة يومية فى تجميل شوارع المدينة.

وفى نفس السياق استكمل رجال مجلس مدينة الأقصر، حملات التجميل والتشجير بالشوارع والميادين، حيث شاركوا فى مبادرة بيئية لأحد فنادق المدينة، وتم خلالها زراعة أكثر من 1072 شجرة متنوعة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتسهيل مشاركات المجتمع المدنى مع الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشارك مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور على الشرابى، فى المبادرة البيئية التى نفذها أحد فنادق المدينة، حيث استهدفت المبادرة تشجير الحديقة المجاورة للمبنى الإدارى لكنيسة السيدة العذراء أمام مستشفى الكرنك الدولى حيث تم زراعة عدد 222 شجرة كايا، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق والبساتين، بإشراف المهندس عبد الناصر سيد أحمد مدير الإدارة، كما قامت أيضا إدارة الحدائق والبساتين بزراعة 150 شتلة ألنتيرا جامبو، 100 شتلة دورانتا ليمونى، 300 شتلة ونكا، 300 شتلة لانتاناكمارا من إنتاج مشتل الإدارة العامة للحدائق والبساتين، وذلك استكمالاً لأعمال زراعة المسطحات الخضراء بمدينة الأقصر.