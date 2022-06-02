رفع 4520 طن قمامة و1407 أطنان مخلفات صلبة بحملات نظافة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه تم تنفيذ حملات نظافة مكثفة بمدينة الأقصر استهدفت جميع شوارع الأحياء المختلفة التابعة للمدينة، إلى جانب أعمال رفع تجمعات القمامة بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الاهتمام برفع كفاءة منظومة النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أن الحملات أسفرت خلال شهر مايو الماضي عن رفع 4520 طن مخلفات قمامة وتم نقلها إلى مصنع السماد العضوي بالحبيل، و1407 أطنان مخلفات صلبة وتم نقلها إلى المدفن الصحي بطريق أسوان القاهرة الصحراوي، مؤكداً على استمرار حملات النظافة المكثفة على مدار اليوم، لتشمل كافة أرجاء المدينة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وفى نفس السياق نفذت رئاسة مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تحت إشراف سكرتير عام المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق، تحت إشراف المقدم خالد الغول مدير الإدارة، حملة لإزالة التعديات والإشغالات التي يتسبب بها أصحاب المحال التجارية والمقاهي والباعة المتجولين.

واستهدفت الحملة المناطق والشوارع الآتية : ( التليفزيون - المدينة المنورة - المستشفى الدولي - الفيروز - أمام مستشفى الكرنك الدولي - المطحن - شرق السكة الحديد - الطيب - عبد الحميد العمدة - المنشية)، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات رفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى مدينة الأقصر.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد من المحاضر، شملت 27 محضر إشغال طريق، و6 محاضر بائع متجول، و2 محضر منشأة بدون ترخيص، و9 محاضر نظافة عامة، ضبط عدد 5 ميكروفون تسبب إزعاج، و3 محاضر مخالفة قرار مجلس الوزراء بمنع تقديم الشيشة وضبط عدد 12 شيشة، و54 إزالات إدارية وكذلك التحفظ على المضبوطات التالية :- (عدد 50 كرسي بلاستيك وحديد ، و2 طقطوقة، و3 لوحات إعلانية مضيئة، و1 عربة تسالي ، وميزان حساس، وأنبوبة صغيرة، ومبرد مياة، وبرميل حديد، وتندة، و19 قفص بعضها مصنوع من البلاستيك وآخر مصنوع من جريد البوص، و2 قمع مرور بلاستيك يستخدمه أصحاب احد المطاعم لمنع وقوف السيارات أمام مطعمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



رفع 4520 طن قمامة و1407 طن مخلفات صلبة بالأقصر (1)



رفع 4520 طن قمامة و1407 طن مخلفات صلبة بالأقصر (2)



رفع 4520 طن قمامة و1407 طن مخلفات صلبة بالأقصر (3)



رفع 4520 طن قمامة و1407 طن مخلفات صلبة بالأقصر (4)



رفع 4520 طن قمامة و1407 طن مخلفات صلبة بالأقصر (5)









