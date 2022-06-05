رجل للمحكمة: أعمل بوظيفتين وزوجتي تأخذ راتبى وتعطينى مصروفا 50 جنيها أسبوعيا

كتبت أسماء شلبي

"زوجتي دمرت حياتي، وجعلتني مهددا بالحبس، بسبب دعاوى النفقات التي لاحقتني بها".. بتلك الكلمات بدأ زوج دعوى النشوز المقامة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، والتي اتهمها فيها بالخروج عن طاعته والإساءة له، والتسبب له بالضرر المادي والمعنوي، وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات الرسمية المقدمة لمحكمة الأسرة.

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "6 سنوات مدة زواجي منها عشتها في جحيم، ضرب وإهانة وسب من قبلها، وعندما أعترض تقوم بفضحي أمام عائلتي والجيران، جعلتني أعمل بوظيفتين حتى تستولي على الأموال وتبددها وترفض حتى منحي مصروفا شهريا، وتمنحني نفقاتي بالاسبوع بمبلغ لايزيد عن الـ 50 جنيها".

واستطرد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "عندما أشكو لها مرضي وعدم استطاعتي التوفيق بين وظفتين، تقوم بالتعدي على بالضرب وتسئ لي وتتهمني أنني أتهرب من المسئولية، بسبب أنانيتها ورفضها تحمل المسئولية معي، واعتمادها وأهلها على أموالي رغم يسار حالتهم المادية".

وتابع الزوج بدعواه: "في آخر خلاف نشب بيننا تعدت علي بعلقة موت، وكدت أفقد حياتى، وفقا للمستندات التى قدمتها للمحكمة، وملاحقتها لي طوال مدة زواجى، بعد أن وقعت ضحية لزوجة لا تعرف الرحمة، تحكمت فى حياتي وجعلت حياتي جحيم".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.