رئيس مجلس النواب اللبنانى يبحث مع نائبه آخر المستجدات السياسية والتشريعية

بحث رئيس مجلس النواب اللبنانى، نبيه برى، الأوضاع العامة فى البلاد وآخر المستجدات السياسية والشئون التشريعية خلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب.

وقال نائب رئيس مجلس النواب، عقب اللقاء أمس السبت، إن "برى حريص كل الحرص على البدء بالعمل بأسرع وقت ممكن فى كل الأمور من استكمال انتخابات اللجان وغيرها من الأمور العالقة الأخرى"، موضحًا أن هناك مسائل أخرى عالقة منذ فترة من الحكومة السابقة، ومشددًا أنه اتفق مع برى على العمل مع رئيس الجمهورية لحل كل هذه الأمور التى فيها مصلحة والسير إلى الأمام.

وأكد أنه لمس كل إيجابية من رئيس مجلس النواب فى كل المواضيع التى تم طرحها، موضحًا أنه سينقل الأمر للرئيس اللبناني.

وأضاف بوصعب أن الرئيس اللبنانى ميشال عون كان مبادرًا وطلب حمل رسالة معينة لرئيس مجلس النواب، دون أن يكشف عن فحواها.