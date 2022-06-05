رئيس جامعة طنطا يشارك فى رابع دورات إعداد القادة الأكاديميين.. اعرف التفاصيل

الغربية عادل ضرة

شارك الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم، فى فعاليات الدورة الرابعة من دورات البرنامج التدريبي الموحد «إعداد القادة الأكاديميين»، بقاعة المؤتمرات بمقر إدارة الجامعة.

ألقى رئيس جامعة طنطا محاضرة بعنوان: «مهارات القيادة والاستراتيجية الإدارية نحو جامعة ذكية مستدامة»، وذلك فى إطار حرص الجامعة على الارتقاء بمهارات القيادة والإدارة اللازمة ‏لقيادة المؤسسات الأكاديمية المختلفة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث.

أضاف الدكتور محمود ذكي، أن هناك خطوطا عريضة لضمان نجاح تطوير المؤسسات تشمل: إرادة التغيير، والبدء من حيث انتهى الآخرون، وترجمة الأهداف إلى خطة تنفيذية، وفريق العمل ونظرية الـ5%، بإلاضافة إلى تحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أن أفضل استراتجية للتعامل مع الأزمات هو تجنب حدوث المشكلات والأزمات قبل وقوعها، وتحويل المحنة إلى منحة خلال الأزمة، والعمل على تقليل الخسائر حال حدوث المشكلة أو الأزمة.

وأشارت الدكتورة عبير علم الدين، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتدريب المستدام بجامعة طنطا، إلى أن قائمة المحاضرين بالدورة تضم نخبة متميزة من أساتذة جامعة طنطا، بمشاركة 32 متدربا من المرشحين للمناصب الإدارية المختلفة بجامعة طنطا، بإجمالي 15 ساعة تدريبية خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو الجاري.