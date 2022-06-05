اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 يونيو 2022 05:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة طنطا يشارك فى رابع دورات إعداد القادة الأكاديميين.. اعرف التفاصيل

الأحد، 05 يونيو 2022 05:00 م
رئيس جامعة طنطا يشارك فى رابع دورات إعداد القادة الأكاديميين.. اعرف التفاصيل فعاليات الدورة الرابعة من دورات البرنامج التدريبي الموحد
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم، فى فعاليات الدورة الرابعة من دورات البرنامج التدريبي الموحد «إعداد القادة الأكاديميين»، بقاعة المؤتمرات بمقر إدارة الجامعة.

ألقى رئيس جامعة طنطا محاضرة بعنوان: «مهارات القيادة والاستراتيجية الإدارية نحو جامعة ذكية مستدامة»، وذلك فى إطار حرص الجامعة على الارتقاء بمهارات القيادة والإدارة اللازمة ‏لقيادة المؤسسات الأكاديمية المختلفة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث.

أضاف الدكتور محمود ذكي، أن هناك خطوطا عريضة لضمان نجاح تطوير المؤسسات تشمل: إرادة التغيير، والبدء من حيث انتهى الآخرون، وترجمة الأهداف إلى خطة تنفيذية، وفريق العمل ونظرية الـ5%، بإلاضافة إلى تحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أن أفضل استراتجية للتعامل مع الأزمات هو تجنب حدوث المشكلات والأزمات قبل وقوعها، وتحويل المحنة إلى منحة خلال الأزمة، والعمل على تقليل الخسائر حال حدوث المشكلة أو الأزمة.

وأشارت الدكتورة عبير علم الدين، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتدريب المستدام بجامعة طنطا، إلى أن قائمة المحاضرين بالدورة تضم نخبة متميزة من أساتذة جامعة طنطا، بمشاركة 32 متدربا من المرشحين للمناصب الإدارية المختلفة بجامعة طنطا، بإجمالي 15 ساعة تدريبية خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو الجاري.


جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

دورة اعداد القادة الاكاديمين

نائب رئيس جامعة طنطا


الموضوعات المتعلقة

نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد امتحانات الدراسات العليا بـ"كلية التجارة"

السبت، 04 يونيو 2022 06:37 م

ترقية 22 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 6 مدرسين بجامعة طنطا

السبت، 04 يونيو 2022 02:36 م

مشروعات قومية وقوافل لدعم قرى "حياة كريمة".. الكشف على 511 مواطنا بقرية نجع السويس.. إنهاء الإنشاءات الهندسية بمجمع خدمات المواطنين بقرية أصفون بالأقصر.. وقوافل جامعة طنطا تعالج 577 حالة وتجرى 6 عمليات بمطروح

السبت، 04 يونيو 2022 06:00 ص

حياة كريمة.. تزايد إقبال الأهالى على قافلة جامعة طنطا الطبية فى السلوم.. صور

الجمعة، 03 يونيو 2022 04:00 م



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة