رئيس جامعة بنها يتفقد لجان الامتحانات ويشدد على توفير سبل الراحة للطلاب

القليوبية - إبراهيم سالم

تفقد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اليوم، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليتى الآداب والتجارة، جاء ذلك بحضور الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب، والدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس ومديري عموم الكليتين.

واطمأن رئيس جامعة بنها، خلال الجولة، على اللجان وحسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، حيث أجرى سيادته حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

وأشاد الدكتور جمال سوسة، خلال جولته بالجهود المبذولة والتجهيزات فى كليتى الآداب والتجارة، وكذلك تواجد قيادات الكليتين وأعضاء هيئة التدريس فى قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط المنشود بين الطلاب والرد على استفساراتهم.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات.