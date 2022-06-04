اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليات الحقوق والتربية والتمريض

السبت، 04 يونيو 2022 12:26 م
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليات الحقوق والتربية والتمريض أثناء سير الامتحانات
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها، لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية موسعة لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الحقوق، والتربية، والتمريض داخل مركز الاختبارات الالكترونية.

وقال الدكتور تامر سمير، إن الجولة تأتي فى إطار حرص الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، على متابعة سير أعمال الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب.

وجاءت الجولة بحضور الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، والدكتورة إيمان عبد الحق عميد كلية التربية، والدكتورة مروة مصطفى عميد كلية التمريض ووكلاء الكليات.

واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال جولته على انتظام لجان الامتحانات بالكليات ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمشاركين فى اعمال الامتحانات ، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الإمتحانات.

وأكد الدكتور تامر سمير، انتظام سير الامتحانات ، مشيدًا خلال جولته بالتجهيزات والاستعدادات اللازمة للامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.

 

نائب رئيس جامعة بنها، بجولة تفقدية موسعة لمتابعة سير امتحانات (1)
نائب رئيس جامعة بنها، بجولة تفقدية موسعة لمتابعة سير امتحانات (1)

 

نائب رئيس جامعة بنها، بجولة تفقدية موسعة لمتابعة سير امتحانات (2)
نائب رئيس جامعة بنها، بجولة تفقدية موسعة لمتابعة سير امتحانات (2)

 

نائب رئيس جامعة بنها، بجولة تفقدية موسعة لمتابعة سير امتحانات (3)
نائب رئيس جامعة بنها، بجولة تفقدية موسعة لمتابعة سير امتحانات (3)

 

نائب رئيس جامعة بنها، بجولة تفقدية موسعة لمتابعة سير امتحانات (4)
نائب رئيس جامعة بنها، بجولة تفقدية موسعة لمتابعة سير امتحانات (4)

 

نائب رئيس جامعة بنها، بجولة تفقدية موسعة لمتابعة سير امتحانات (5)
نائب رئيس جامعة بنها، بجولة تفقدية موسعة لمتابعة سير امتحانات (5)

 

نائب رئيس جامعة بنها، بجولة تفقدية موسعة لمتابعة سير امتحانات (6)
نائب رئيس جامعة بنها، بجولة تفقدية موسعة لمتابعة سير امتحانات (6)

 

نائب رئيس جامعة بنها، بجولة تفقدية موسعة لمتابعة سير امتحانات (7)
نائب رئيس جامعة بنها، بجولة تفقدية موسعة لمتابعة سير امتحانات (7)

 

 


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