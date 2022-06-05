رئيس جامعة أسيوط يعقد اجتماعا طارئا مع أطباء معهد الأورام.. اعرف التفاصيل

كتب هيثم البدري

توجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، لزيارة معهد جنوب مصر للأورام، وذلك لعقد اجتماع بأعضاء هيئة التدريس والهيئة والمعاونة وشباب الأطباء بمعهد جنوب مصر للأورام، وبحضور والدكتورة مها كامل غانم رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على المعهد والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى الشرقاوى المدير التنفيذى لمستشفى الأورام بالمعهد ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وشباب الأطباء بالمعهد.

وفى مستهل حديثه أوضح الدكتور طارق الجمال أن إدارة الجامعة رصدت حاجة المجتمع فى صعيد مصر إلى إقامة مستشفى قائم بالكامل على خدمة وعلاج مرضى الأورام وذلك وفق النظم الطبية العالمية، موضحاً أن قرار مجلس الجامعة الصادر فى يناير 2022 بتبعية المستشفى الجديد إلى مستشفيات أسيوط الجامعية يأتى متوافقاً مع سياسة الدولة والمنعكسة فى استراتيجية عمل الجامعة والهادفة فى مجملها إلى تعظيم الاستفادة من كافة الوحدات والمراكز التابعة لها وذلك بما نص عليه كذلك قانون المستشفيات الجامعية والذى يهدف إلى تكامل إمكانيات المستشفيات من أجل تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية والأجهزة الطبية الموجودة بالفعل، مشيراً إلى أن مستشفيات أسيوط الجامعية تعد درة المنظومة الطبية على مستوى صعيد مصر بما تضمه مدينتها الطبية من أحدث المعامل والأجهزة التشخيصية والتخصصات الجراحية الدقيقة والمعقدة وهو الذى من شأنه دعم وتكامل الخدمة الطبية التى من المقرر تقديمها فى مستشفى 2020 الجامعى والتى لن يؤثر إنشائها على وجود كيان معهد جنوب مصر للأورام ولكن سيكون امتداداً وتوسعاً لخدماته مع تكاملها مع تخصصات طبية أخرى من المتوفرة على نحو متميز بمستشفيات أسيوط الجامعية وبجهد وعمل الكوادر الطبية المتخصصة من أساتذة وأطباء معهد جنوب مصر للأورام وخبرتهم من أساتذة وأطباء معهد جنوب مصر للأورام وخبرتهم الواسعة، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى هو تكاتف الجهود من أجل خدمة المريض ورفع نسبة الشفاء والاستفادة من كافة أصحاب العلم والخبرة المتخصصين فى علاج وجراحات الأورام والمتشابكة مع أقسام النساء والقلب والصدر والمخ والأعصاب والعظام والأطفال، وهى تخصصات يخضع أصحابها جميعاً تحت مظلة واحدة وهى " جامعة أسيوط " ويخدم جميعاً نفس المؤسسة ويعمل وفق استراتيجية عمل واحدة.

كما أكد رئيس جامعة أسيوط على ما تنص عليه النظم واللوائح القانونية المنظمة للعمل بالجامعات والتى تؤكد جميعاً على أن مجلس الجامعة هو السلطة المنوط بها رسم سياسة إنشاء وتشغيل المرافق الجامعية وأن العمل داخل جامعة أسيوط يسير فى إطار مؤسسى منتظم لا يرتبط بأشخاص ولكنه نسق ثابت تتوالى عليه الإدارات المتعاقبة وتتعاون فى تنفيذ استراتيجية عامة وتتكاتف جهود إدارات الجامعة المتعاقبة من أجل استكمال مسيرة العطاء والتقدم.

وكشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط خلال الاجتماع عن قرار مجلس الجامعة الصادر فى جلسة مايو 2022 بشأن تكليف المجلس التنسيقى للشئون الصحية برئاسة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية والذى يضم فى عضويته عمداء كافة كليات القطاع الصحى وكذلك عميد معهد الأورام والمدير التنفيذ لمستشفى الأورام الجامعى بعمل بروتوكول تعاون يجمع بين المعهد ومستشفيات أسيوط الجامعة، وينظم سياسة تشغيل مستشفى 2020 الجامعى الجديد على أن يتم عرضه ومناقشته فى مجلس الجامعة لاعتماده موجهاً دعوته لكافة أعضاء هيئة التدريس وشباب الأطباء بمعهد جنوب مصر للأورام فى توضيح رؤيتهم ورفع مقترحاتهم وأفكارهم حول أهم ملامح سياسة التشغيل وبنود برتوكول التعاون وتوصيلها لإدارة المعهد لعرضها فى المجلس التنسيقى للشئون الصحية لإدراجها فى برتوكول التعاون، مع وضع سياسة عمل يبدأ تطبيقها بشكل فورى وعاجل من الآن تعكس استراتيجية الجامعة فى التعاون المشترك بين كافة مستشفياتها ووحداتها وذلك لتحقيق خدمة طبية أفضل وأوسع للمرضى.

وخلال حديثها أوضحت الدكتورة معها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرفة على المعهد أن الغرض فى المقام الأول من تبعية مستشفى 2020 الجامعى لمستشفيات أسيوط الجامعية هو تعظيم وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمريض والعمل لصالحه، واستثمار إمكانيات وخبرات الجميع فى تقديم خدمة طبية على مستوى عالمى، مشيرة إلى أن قرار إنشاء مستشفى 2020 الجامعى لعلاج الأورام لم يلغى قرار سابق بتخصيص قطعة أرض كامتداد لمقر المعهد وأن تخصيص قائم ولم يمس ويمكن استثماره فى أى غرض يكون ملائم ومعززاً لخدمة أمراض الأورام، مقترحاً إنشاء دار رعاية طبية لمرض الأورام يحاكى ذلك النوع من الخدمة المقدمة فى الدولة الأجنبية والذى يستهدف تقديم خدمة طبية لمرضى الأورام فى الحالات المتقدمة والجراحية والذى يجمع بين الخدمة الطبية والتمريضية التى تعمل على تخفيف الآلام وتحسين الحالة النفسية بوجود مساحات خضراء لنقاهة المريض.

كما أكد الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على أهمية دور المعهد الذى يجمع بين الدور العلمى والبحثى وتقديم خدمة طبية فاعلة وحيوية لخدمة عشرات الآلاف من مرضى الأورام من مختلف محافظات الصعيد مشيداً بحرص رئيس الجامعة على لقاء أطباء المعهد والرد على استفساراتهم وتصبح المفاهيم المغلوطة المثارة عن الموضوع، مؤكداً أن إدارة الجامعة تسير وفق استراتجية عمل لتحقيق أهداف سياسات الدولة المصرية والتى تتضمن تعظيم دور البحث العلمى والاهتمام بالملف الصحى، وهو ما تضعه الجامعة فى مقدمة مهامها وذلك من خلال إنشاء مركزاً بحثياً متقدماً ضمن مشروع 2020 الجامعى الجديد لعلاج الأورام، مع إمكانيات انطلاق الدراسات والأبحاث المتخصصة فى هذا المجال من خلال معهد للدراسات وبحوث البيولوجيا الجزيئية القائم على إجراء أبحاث ودراسات بينية تجمع بين أكثر من تخصص والتى يجب أن يكون لأبحاث الأورام نصيباً وافراً من نشاط المعهد للتصدى لذلك المرض بكافة أشكاله.

كما أكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على أن حديث رئيس الجامعة خلال الاجتماع حمل رسالة طمأنينة وتجديد للثقة فى نفوس أطباء المعهد من تعظيم دورهم خلال الفترة المقبلة والاعتماد على جهودهم وخبراتهم كركيزة أساسية فى تشغيل المستشفى الجديدة واشتراكهم فى وضع برتوكول التعاون المشترك لتنظيم سياسة تشغيل المستشفى بالتعاون مع مستشفيات أسيوط الجامعية، ووجود إدارة الجامعة أوضح بما لا يضع مجالاً للشك بعدم المساس بحقوق وواجبات الأطباء بالمعهد أو الانتقاص من قدرهم، مشيراً أن ما يحدث الآن هو صراع وهمى لا أساس إدارى أو قانونى له، مشيراً إلى تجربته من خلال عدم اعتراضه كنائباً لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على ضم مستشفى الطلبة إلى مستشفيات أسيوط الجامعية والتى كانت تتبع إدارة الشئون الطبية التابعة للقطاع، ولكن تم إعلاء مصلحة الطالب وحقه فى خدمة طبية أفضل تقدماً وأكثر توسعاً فى تخصصاتها وهو القرار الذى أثمر بالفعل فى طفرة كبيرة فى مستوى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى الطلبة بعد ضمها واستفادتها من الإمكانيات الهائلة الموجودة بمستشفيات أسيوط الجامعة، موشحاً عدم جدوى انشغال صراع فقط بغرض الاستحواذ دون النظر إلى صالح المريض.

ومن جانبه شدد الدكتور مصطفى الشرقاوى المدير التنفيذى بمستشفى معهد الأورام أنه جارى الآن تكاتف الجهود داخل المعهد من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمريض وتذليل العقبات التى تؤثر سلباً على مستوى الخدمة، مشيراً إلى أن الاجتماع تضمن استماع رئيس الجامعة والنواب لآراء واستفسارات الأطباء والإجابة عنها بكل شفافية ووضوح مع تسجيل الإدارة عدداً من طلبات الأطباء لتيسير العمل بالعمل والتى سوف يتم التنسيق فيها مع مستشفيات أسيوط الجامعية لبدء التعاون فى تحقيقها.

جانب من اجتماع رئيس جامعة اسيوط



جانب من اجتماع رئيس جامعة اسيوط