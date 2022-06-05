رئيس المجلس الرئاسى اليمنى يؤكد أولوية خلق اصطفاف وطني واسع

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، اليوم الأحد، تأكيده على أولوية خلق اصطفاف وطني واسع لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، رئيس هيئة التشاور والمصالحة اليمنية محمد الغيثي، ونوابه عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأكد العليمي أهمية تضافر الجهود في المرحلة الاستثنائية الراهنة، بما في ذلك توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية.
واستمع العليمي إلى آلية عمل الهيئة المساندة لمجلس القيادة، بما يكفل تنفيذ ولايتها القانونية، وتعزيز التوافق الوطني الواسع؛ تلبية لتطلعات الشعب اليمني باستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
يذكر أن اللجنة المؤلفة من 50 عضوا يمثلون كافة القوى الوطنية في اليمن تشكلت بموجب إعلان نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي في السابع من أبريل الماضي.
رئيس المجلس الرئاسى اليمنى يؤكد أولوية خلق اصطفاف وطني واسعالأحد، 05 يونيو 2022 06:18 م
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جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، اليوم الأحد، تأكيده على أولوية خلق اصطفاف وطني واسع لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
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