رئيسة وزراء صربيا: التحضيرات المتعلقة بزيارة سيرجي لافروف لبلادنا صعبة جدا

كتب أحمد عرفة

كشفت رئيسة الوزراء الصربية، آنا برنابيتش، أن الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش يشرف شخصيا على لوجستيات زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى صربيا يومي الـ6 والـ7 من يونيو، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت رئيسة الوزراء الصربية، إن التحضيرات المتعلقة بزيارة سيرجي لافروف صعبة للغاية، فيما من غير المعقول أن يضطر الوضع في أوروبا والعالم رئيس دولة للتعامل مع أمور منها لوجستيات وصول وزير خارجية دولة أخرى، موضحة أن موقف بلغراد الرسمي يزداد تعقيدا، ففي الحقيقة أن زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز التي كان من المقرر إجراؤها سابقا في 10 يونيو، متوقعة أيضا لا أحد يريد التحدث إلى أي شخص، ولا يستمع إلى أي شخص آخر.

وأضافت رئيسة الوزراء الصربية: عندما تقوم بزيارة على مستوى عال مثل زيارة وزير الخارجية الروسي قد تعتقد أن الناس خاصة في أوقات الأزمات كما هو الحال الآن عندما يكون العالم على وشك الحرب العالمية الثالثة، مهتمون بسماع موقفه مهما اختلفوا معه واعتبروه خاطئا ولا يتفق مع القانون الدولى.