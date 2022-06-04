مصرع طالب جامعى وابن عمه غرقا فى مياه ترعة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقي طالب جامعى ونجل عمه ٧ سنوات مقيمان بقرية كفر أبو جبل محافظة الشرقية مصرعهما مساء اليوم السبت، إثر سقوطهما بمياه ترعة الصبابة ناحية قرية الشبانات، تم انتشال الجثتين بمعرفة الإنقاذ النهرى.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية إخطار من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجانية يفيد بلاغا من شرطة النجدة من الأهالي بسقوط طالب وابن عمه بمياه ترعة الصبابة التابعة لقرية الشبانات دائرة مركز الزقازيق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، وتوجهت قوة من قسم الإنقاذ النهرى التابع لقسم الحماية المدنية لموقع البلاغ وتم تمشيط مياه الترعة بمساعدة الأهالى، واستخراج الجثتين وهما "فارس أ ع" ٢١ عاما طالب جامعى، ونجل عمه زياد ٧ سنوات، وتم إخطار النيابة العامة لإجراء المعاينة.