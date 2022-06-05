دراسة: وقت ممارسة التمارين يختلف من النساء للرجال.. التدريبات الصباحية أفضل للمرأة

كتبت إيناس البنا

التدريبات هي المفتاح لحياة أكثر صحة - من وزن جسم أكثر صحة إلى إدارة أفضل لمستويات السكر في الدم إلى قلب أكثر صحة وما إلى ذلك ، تعتبر التمارين نعمة رئيسية لطول العمر لأنها تتغلب على مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة والقاتلة، ولكن تمامًا مثل النظام الغذائي ، هناك وقت مناسب من أجل ممارسة الرياضة وهي مختلفة لكل من الرجال والنساء.

هل هناك وقت مناسب للتدريبات؟



وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة The Frontiers in Physiology ، يختلف وقت ممارسة الرياضة بالنسبة للرجال والنساء .

اكتشف أن النساء يحرقن سعرات حرارية أكثر في التدريبات الصباحية والرجال يكونوا أثر استفادة فى الجلسات المسائية، ويعزى هذا التأثير إلى الفروق في الهرمونات ودورات النوم والاستيقاظ والساعة البيولوجية بين الجنسين.

قام الخبراء بتجنيد 30 رجلاً و 26 امرأة لهذه الدراسة - جميعهم نشيطون وصحيون تتراوح أعمارهم بين 25-55 وراقبوهم لمدة 12 أسبوعًا، وقاموا بفحص آثار مختلفة.

خضع المشاركين في تمارين بما في ذلك التمدد والمقاومة والركض والتدريب على التحمل، ومارست مجموعة من المشاركين التمارين لمدة ساعة قبل الساعة 8:30 صباحًا ، بينما مارست المجموعة الأخرى التمارين بين الساعة 6 مساءً حتى 8 مساءً أثناء اتباع خطة وجبات خاصة.

أفضل وقت للتمرين للمرأة



قام الباحثون بتقييم ضغط الدم ومستويات الدهون في الجسم إلى جانب القوة الهوائية والقوة والمرونة في البداية والنهاية، تحسنت الصحة العامة طوال فترة الـ 12 أسبوعًا بغض النظر عن الوقت، ومع ذلك ، بعد إجراء مزيد من التقييم ، تم اكتشاف أن أفضل وقت للتمرين كان مختلفًا للرجال والنساء.

أظهرت النتائج أن النساء المهتمات بفقدان الوزن حول البطن ومحاولة التحكم في مستويات ضغط الدم يجب أن يمارسن الرياضة في الصباح. ومع ذلك ، يمكن لأولئك الذين يريدون تحسين قوة العضلات في الجزء العلوي من الجسم والمزاج الاستفادة من جلسات التمرين المسائية.

أفضل وقت للتمرين للرجال



الرجال، حسب النتائج، كانوا أقل حساسية لوقت التدريبات - ومع ذلك، فأن التدريبات المسائية تعتبر مثالية للرجال من حيث تحسين الصحة العاطفية وصحة القلب والأيض وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسمنة ومرض السكري.