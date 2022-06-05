"دانة" طفلة 9 سنين وسفيرة طلائع مصر وأصغر متسابقة فى تحدى القراءة العربى

قدم تلفزيون اليوم السابع فى بث مباشر له لقاء خاصاً مع الطفلة دانه محمد جلال سفيرة طلائع مصر وأصغر متسابقة فى تحدى القراءة العربى وأشهر مقدمة مؤتمرات وفعاليات رسمية، وهى ابنة مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد وتدرس فى الصف الثالث الابتدائى بمدرسة صلاح الدين الابتدائية حيث قدمت فقرات متنوعة للتعريف بمحافظة الوادى الجديد وأثارت إعجاب رئيس مجلس الوزراء، وكل الضيوف الذين زاروا المحافظة.

قالت الطفلة دانة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنها تشكر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد على دعمه المتواصل لها وكذلك مسئولى مديرية التربية والتعليم وخاصة إدارة الموهوبين بالمديرية، مؤكدة على أن والدتها تقوم بتدريبها على الإلقاء وإدارة الحوار وتمنحها الثقة أثناء مقابلة الشخصيات العامة.

وأضافت دانة أنها التقت مع رئيس الوزراء فى زيارته للمحافظة مؤخراً وأبدى إعجابه بها وتحدث معها وشكرها على ما تقدمه فى الفعاليات وكذلك جميع الوزراء الذين زاروا الوادى الجديد والتقطت معهم الصور التذكارية.

ومن جانبها أكدت والدة الطفلة دانه أن نجلتها دانة تتميز بالثقة فى النفس وطلاقة اللسان منذ صغر سنها حيث شاهد اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم ابنتها فى عدد من الفعاليات وأشاد بموهبتها ووجه بدعمها وتوفير كل الفرص المتاحة لتنمية قدراتها وكافة الموهوبين فى المجالات الإبداعية والقدرات الفردية فى كافة أنحاء المحافظة.

وكان قطاع التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد أعلن عن وصول أصغر متسابقة تابعة للقطاع إلى التصفيات النهائية لمسابقة "تحدى القراءة العربي" والتى تهدف لتشجيع القراءة لدى الطلاب فى العالم العربى.

وقال الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن التلميذة دانة محمد جلال، الصف الثالث الإبتدائى، مدرسة صلاح الدين الإبتدائية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية تشارك بالتصفيات على مستوى الجمهورية بعد أن نجحت فى تصفيات الإدارة التعليمية والحصول على المركز الاول على مستوى المديرية بالمسابقة. موجها الشكر والتقدير لمدير عام الخدمات التربوية بالمديرية، و إدارة الخارجة التعليمية وتوجيه عام المكتبات، ولجنة التحكيم بالمديرية للجهد المبذول والمتميز بالمسابقة والحرص على تقديم الأفضل دائما، متمنيا للتلميذة دانة التوفيق والسداد والتمثيل المشرف للمحافظة.