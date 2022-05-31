رطب جسمك واحميه من الجفاف فى الموجة الحارة .. تناول الزبادى والإكثار من شرب الماء

فاطمة ياسر

مع نشوب موجة من الحر الشديد، المسببة لارتفاع درجات حرارة الطقس، يجب ترطيب الجسم بشكل جيد للحماية من الإصابة بالجفاف وزيادة فرص الإصابة بضربات الشمس المرتبط بحرارة الطقس.

قدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed" و "timesnownewes" ، بعض النصائح الصحية التي يجب القيام مع ارتفاع حرارة الطقس، لحماية الجسم من الإصابة بالجفاف، ومنها:

-الماء:



أثناء التعرض لأشعة الشمس تزداد فرص التعرق المسبب لفقدان نسبة كبيرة من السوائل في الجسم، ولذا عليك الإكثار من تناول الماء لزيادة ترطيب الجسم، وإمداد الجسم بالسوائل التي فقدها علي مدار اليوم، ولذا تناول 2 لتر من الماء.

-عصائر طازجة:



يمكنك إعداد عصير طبيعي في المنزل من الفواكه الغنية بالألياف والماء كالبطيخ والعنب والتفاح والجوافة والفراولة، فجميعها غنية بالألياف المهمة للجسم، والتي تقلل من فرص الإصابة بالجفاف.

-الزبادي:



من أهم النصائح تناول الزبادي في النهار، فتناولك له يمد الجسم بالطاقة والحيوية، وأيضا يقلل من حدة الإصابة بالجفاف.

-الفواكه والخضراوات:



من أهم النصائح تناول طبق من السلطة الخضراء أو سلطة الفواكه لأنها غنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، وأيضا الألياف والماء، ولذا فتنالك لها يحميك من التعرض للجفاف الناتج عن ارتفاع درجات حرارة الطقس، ولذا أكثر من تناول البطيخ، الخيار، والبرتقال.