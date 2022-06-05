خلال 35 دقيقة فقط.. كوريا الشمالية تطلق 8 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان

في وقت سابق اليوم، ذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن كوريا الديمقراطية أطلقت صباح الأحد صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان، إن "الجيش الكوري الجنوبي اليوم 5 يونيو في الوقت بين الساعة (9.08 إلى 9.43 بالتوقيت المحلي) (من 03.08 إلى 03.43 بتوقيت موسكو) سجل ثماني عمليات إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى من قبل كوريا الشمالية من منطقة مطار سونان في بيونغ يانغ وأماكن أخرى".

وهذه هي المرة الثامنة عشرة التي يتم فيها إطلاق صاروخ كوري شمالي هذا العام .

وفي الأسبوع الماضي فقط، أطلقت بيونج يانج عدة تجارب صاروخية في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لجارتها كوريا الجنوبية واليابان.