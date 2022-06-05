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حياة كريمة.. البدء فى إنشاء المجمع الطبى بقرية أشمنت جنوب بنى سويف

الأحد، 05 يونيو 2022 06:00 ص
حياة كريمة.. البدء فى إنشاء المجمع الطبى بقرية أشمنت جنوب بنى سويف إنشاء المجمع الطبى بقرية أشمنت
بنى سويف- هانى فتحى

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قال على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال بنى سويف، أنه يتم المتابعة اليومية للمشروعات الخدمية ، التي يتم تنفيذها بقرى المركز، من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ للوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل بتلك المشروعات.
 
وأضاف على يوسف لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من وضع الأساسات والقواعد الخرسانية للمجمع الطبي بقرية إشمنت، والبدء في إنشاء الأعمدة الخرسانية، فيما تم البدء في مد شبكات الصرف الصحي بعزبة الغرقد التابعة لقرية أبو صالح ضمن 35 مشروعاً بقطاع الصرف الصحي بمركز ناصر، بإجمالي نسبة تنفيذ 63٪، بينما تم الانتهاء من تبطين ترعة إشمنت بنسبة 100٪.

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