توقف عن تناول المسكنات دون تفكير.. اعرف آثارها الجانبية على الصحة

كتبت إيناس البنا

يمكن أن تساعد مسكنات الألم التي تصرف دون وصفة طبية والأدوية القوية الموصوفة طبيًا في تخفيف أعراض الألم والضيق الجسدي، ولكنها قد تسبب آثارًا جانبية أيضًا.

وفقا لموقع " verywellhealth "، قد لا يكون لديك أي آثار جانبية عند استخدام أدوية معينة للألم ، أو يمكن أن تعاني من آثار جانبية قد تكون خفيفة أو محدودة أو شديدة ولا تطاق من تناول بعض الأدوية.

يمكن أن تشمل الآثار الجانبية لأدوية الألم التي تصرف بدون وصفة طبية في ردود الفعل التحسسية ، واضطراب المعدة ، والكدمات ، والدوخة ، وغير ذلك ، ولكن الآثار الجانبية لا تؤثر على الجميع بنفس الطريقة.

الآثار الجانبية لمسكنات الآلام



يعد الطبيب الخاص بك في أفضل شخص يقرر ما إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بآثار جانبية ، وما هي الآثار الجانبية التي تكون أكثر استعدادًا لها. كن مطمئنًا أنك قد تكون عرضة للآثار الجانبية لبعض الأدوية، ولكن من المحتمل أن تكون قادرًا على تحمل العديد من مسكنات الألم أيضًا.

على سبيل المثال ، إذا كان لديك تاريخ من القرحة ، فقد يكون من الأفضل لك تجنب الأدوية التي تهيج المعدة، ولكن إذا كنت تعاني من مشكلة في النوم ، فعليك الابتعاد عن مسكنات الألم التي من المعروف أنها تتداخل مع النوم.

الأثار الجانبية الشائعة



عند تناول الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ، يجب عليك قراءة الملصق الخاص بالآثار الجانبية ، ثم موازنة هذه الاحتمالات مقابل فائدة تخفيف الآلام التي تتوقع الحصول عليها من تناول الدواء.

لاحظ أن بعض الآثار الجانبية تشكل حالة طبية طارئة؛ مثال على ذلك هو وجود رد فعل تحسسي للدواء، تعرف على كيفية التعرف على علامات رد الفعل التحسسي وكن مستعدًا لطلب المساعدة الطارئة إذا بدأت في الشعور بهذه الأعراض.

تشمل الآثار الجانبية الشائعة الإمساك والغثيان والتخدير وزيادة خطر السقوط والكسور.