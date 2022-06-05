تنفيذ حملة للتفتيش على المحلات والكافيتريات بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

نفذت مديرية الصحة بشمال سيناء حملة تفتيش على الأغذية بنطاق مدينة نخل بوسط سيناء.

وأعلنت "صحة شمال سيناء"، أنه تم تنفيذ حملة ضمت طه إبراهيم عبد الله مفتش أغذية بإدارة نخل الصحية وعلى محمد إسماعيل مفتش أغذية وحدة نخل الصحية ومحمود أحمد عبد الله مفتش تموين بإدارة تموين نخل.

وتم المرور على 8 منشآت غذائية بمدينة نخل وتم الاطمئنان على سلامة الأغذية المعروضة بتلك المنشآت وسحب 4 عينات أغذية مختلفة لإرسالها للمعامل للفحص، وإعدام بعض الأغذية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى (7 كرتونة جاكوار و10 كرتونة ملح مدخن و3 كرتونة شيبسى و3 كرتونة كوميكس و2 كرتونة بيج شيبس، و13كرتونة كلينك فيشار ، و8علبة بسكويت محشو ، و 12باكو مسحوق آيس كريم دريم، 2علبة صلصلة).