اليوم السابع
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مساجد شمال سيناء تشارك فى حملة الصحة التنشيطية لتنظيم الأسرة

الجمعة، 03 يونيو 2022 10:01 ص
مساجد شمال سيناء تشارك فى حملة الصحة التنشيطية لتنظيم الأسرة جانب من الحملة
شمال سيناء ـ محمد حسين

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تشارك مساجد شمال سيناء اليوم الجمعة  فى حملة الصحة التنشيطية لتنظيم الأسرة.

وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه فى إطار تكثيف الجهود والتعاون المشترك بين  بين الصحة ومديرية الأوقاف تم التنسيق مع مديرية الأوقاف بشمال سيناء بالتنويه عن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والتى ستبدأ 5/6حتى16/6 بالوحدات  الصحية والمستشفيات الحكومية .

ومن المقرر أن يتم التعاون  والإعلان عنها من خلال المساجد، وتنفيذ ندوات دينية من  خلال رجال الدين بالوحدات الصحية بالمحافظة،  وخطة  توعية بالموضوعات المختلفة بهذا الشأن لتصحيح المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة وزواج القاصرات وغيرها من الموضوعات المختلفة من خلال الدروس الدينية بالمساجد فى جميع أنحاء المحافظة.

وقام فريق طبى من  الإدارة الصحية بالشيخ زويد بعقد  لقاءات مع المواطنين للتوعية وللإعلان عن حملة من حقك تنظمي ، وتم ذلك داخل مستشفى الشيخ زويد المركزي وخارجها.




 


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العريش

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