اليوم السابع
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الأحد، 05 يونيو 2022 10:06 ص
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تداول 5152 طن بضائع عامة ومتنوعة و389 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 05 يونيو 2022 10:05 ص
تداول 5152 طن بضائع عامة ومتنوعة و389 شاحنة بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، تداول 5152 طن بضائع عامة متنوعة و 389 شاحنة و 49 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 5 سفن.

وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 1498 طن بضائع عامة ومتنوعة، 83 شاحنة، 3 سيارات.

وأكدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان لها أن بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 3654 طن بضائع عامة ومتنوعة، و306 شاحنات، و46 سيارة ملاكي .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبيرس بإجمالي 107 شاحنات بحمولة 1607 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 13 ملاكي، 57 شاحنة فارغة، كما استقبل السفينة امل بإجمالي 88 شاحنة بحمولة 1936 طن بضائع عامة ومتنوعة، و20 سيارة ملاكي، 6 شاحنة فارغة.

 

 

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء باجمالي 6 شاحنة بحمولة 50 طن بضائع عامة و 61 طن بضائع عامة ترانزيت الي ليبيا 42  شاحنة فارغة ، 13 ملاكي

ومغادرة العبارة سيناء والعبارة بريدج باجمالي 83 شاحنة بحمولة 1498 طن بضائع عامة ، 3 ملاكي، سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 654 راكب بموانئها المختلفة .

 

 


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