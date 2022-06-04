تداول 8740 طن بضائع عامة ومتنوعة و440 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن بلغ أجمالي حركة الصادرات تداول 5985 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 240 شاحنة ، 15 سيارة، كذلك بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 2755 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 200 شاحنة، 12 ملاكي .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة عمان باجمالي 26 شاحنة بحمولة 643 طن بضائع عامة ومتنوعة 8 ملاكي 2 شاحنة فارغة والسفينة الحرية باجمالي 70 شاحنة بحمولة 1594 طن بضائع عامة ومتنوعة 7 شاحنة فارغة.

كما تم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس باجمالي 108 شاحنة بحمولة 2874 طن بضائع عامة ومتنوعة 7 ملاكي، و السفينة امل باجمالي 94 شاحنة بحمولة 2330 طن بضائع عامة ومتنوعة و7 ملاكي .

وفي ميناء نويبع وصلت العبارة سيناء، والعبارة بريدج باجمالي 22 شاحنة بحمولة 343 طن بضائع عامة و 175 طن بضائع عامة ترانزيت الي ليبيا و 73 شاحنة فارغة ، 4 ملاكي ، ومغادرة العبارة سيناء باجمالي 38 شاحنة بحمولة 781 طن بضائع عامة ، 1 ملاكي، سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 936 راكب.