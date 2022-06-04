اليوم السابع
Ads
السبت، 04 يونيو 2022 12:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 8740 طن بضائع عامة ومتنوعة و440 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

السبت، 04 يونيو 2022 11:37 ص
تداول 8740 طن بضائع عامة ومتنوعة و440 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت موانئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم تداول 8740 طن بضائع عامة متنوعة و 440 شاحنة و 27 سيارة ملاكى، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن.  

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن بلغ  أجمالي حركة الصادرات تداول 5985 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 240 شاحنة ، 15 سيارة، كذلك بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 2755 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 200 شاحنة، 12 ملاكي .
 
واستقبل ميناء سفاجا السفينة عمان باجمالي 26 شاحنة بحمولة 643 طن بضائع عامة ومتنوعة 8 ملاكي 2 شاحنة فارغة والسفينة الحرية باجمالي 70 شاحنة بحمولة 1594 طن بضائع عامة ومتنوعة 7 شاحنة فارغة.
 
كما تم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس باجمالي 108 شاحنة بحمولة 2874 طن بضائع عامة ومتنوعة 7 ملاكي، و السفينة امل باجمالي 94 شاحنة بحمولة 2330 طن بضائع عامة ومتنوعة و7 ملاكي . 
 
وفي ميناء نويبع وصلت العبارة سيناء، والعبارة بريدج باجمالي 22 شاحنة بحمولة 343 طن بضائع عامة و 175 طن بضائع عامة ترانزيت الي ليبيا و 73 شاحنة فارغة ، 4 ملاكي ، ومغادرة العبارة سيناء باجمالي 38 شاحنة بحمولة 781 طن بضائع عامة ، 1 ملاكي، سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 936 راكب.
 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

سفاجا

موانئ البحر الأحمر


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة