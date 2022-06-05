تأثير ساعات الجلوس الطويلة على صحتك.. اضطرابات الجهاز التنفسى الأبرز

كتبت - ميرفت رشاد

تمامًا كما يؤذي التدخين جسمك ببطء وبطرق عديدة، بالمثل يمكن أن يأخذك نمط الحياة الخامل تدريجياً نحو سلسلة من المشكلات الصحية، الجلوس هو وضع الجسم الأساسي الذي نستخدمه في الغالب في حياتنا من تناول الطعام أو العمل أو الدراسة، يستخدم أجسامنا طاقة أقل أثناء جلوسنا مما يسبب ضررًا كبيرًا لجسمنا، يمكن أن يضر الجلوس لفترات طويلة بصحة قلبك ويقربك من مجموعة متنوعة من الأمراض الصحية المزمنة بما في ذلك أمراض القلب والسمنة وهشاشة العظام وغيرها الكثير، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

إليك كيف يمكن أن يؤثر الجلوس لفترات طويلة على صحتك:

مشاكل قلبية:

يمكن أن يؤدي الجلوس أو الاستلقاء لفترة أطول من الوقت إلى انسداد الشرايين ، وبالتالي يجعلك قريبًا من العديد من أمراض القلب بما في ذلك السكتة القلبية وفشل القلب، أظهرت الكثير من الدراسات أن الجلوس لفترة طويلة جدًا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بمقدار الضعف.

اضطرابات في الجهاز التنفسي:



يؤدي الجلوس في وضعية التراخي إلى زيادة الضغط على الحجاب الحاجز ، وإذا تم تمديده لفترة أطول ، فقد يؤدي أيضًا إلى تقليل سعة الرئة ، والتي تتطور ببطء ولكن بثبات إلى اضطرابات في الجهاز التنفسي.

بدانة:



الجلوس لمدة 8 ساعات وعدم الانغماس في أي حركة يؤدي إلى تراكم الدهون حول الجسم وبالتالي يسبب السمنة، يمكن أن يؤدي الجلوس وتناول الطعام لفترة طويلة أيضًا إلى زيادة مستويات الكوليسترول المرتفعة ويتحول إلى الكثير من الثغرات الصحية.





انخفاض صحة العظام:



إن عدم التحرك من مكان ثابت والبقاء في وضع ثابت لفترة طويلة سيبدأ في تدهور صحة عظامك ويجعلك أكثر عرضة لآلام الجسم المختلفة مثل آلام الظهر وآلام الرقبة وآلام المفاصل، إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح ، فقد يؤدي إلى مشاكل مثل عنق الرحم وهشاشة العظام.

أمراض عقلية:



يمكن أن يؤدي الجلوس لأكثر من 8 ساعات إلى جعل الدماغ سلبيًا ، ويقلل من الإدراك والتركيز، يمكن أن يسبب في بعض الأحيان مخاوف وقلق ، إنه حاجز للصحة العقلية ويساهم في الكثير من اضطرابات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق بمرور الوقت.