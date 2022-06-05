بولندا تستقبل ما يقرب من 4 ملايين لاجئ أوكراني حتى الآن

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأحد، أن البلاد استقبلت حتى الآن 3 ملايين و838 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة - في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلها (راديو بولندا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 23 ألفا و100 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس السبت، مقابل 22 ألفا و300 لاجئ في اليوم السابق عليه.

يذكر أن بولندا كانت قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.