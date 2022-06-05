بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا بنسبة نجاح 73.6%

قنا صابر سعيد

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا، وذلك بعد اعتمادها من اللواء اللواء أشرف الداودى ، بنسبة نجاح بلغت 73.6%، بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقال محافظ قنا، إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 56801 طالبا وطالبة حضر منهم 54311 وحقق النجاح 40590 طالبا بنسبة نجاح بلغت 73.60%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1478 طالبا، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1400 طالب بنسبة نجاح بلغت 86.5 %، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 26 طالبا وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 26 وعدد من حققوا النجاح 24 طالبا بنسبة نجاح بلغت 92.3 %.

وأجرى محافظ قنا اتصالات هاتفية بالعشرة الأوائل للشهادة الإعدادية، وهم " محمد إبراهيم غرباوى أحمد – جورج رفعت وليم ينى - كيرلس مخلص صبحى – بسنت علاء الدين عبد العزيز – زياد تامر أحمد محمد - محمد عاصم محمد شمروخ – إسلام محمد السيد عطالله – سلسبيل أحمد نبيه أحمد – أمل حمدى عبد الشافى وزيرى – اسلام محمد محمد بريقع" لتهنئتهم بحصولهم على المركز الأول على مستوى المحافظة بمجموع 280 درجة.

كما أعرب «الداودي» خلال اتصاله بأولياء أمور الطلاب عن خالص تهانيه لحصول أبنائهم على المركز الأول مشيدًا بدور الأسرة فى توفير المناخ المناسب الذى أتاح للطلاب تحقيق هذه النتيجة المتميزة متمنيًا له دوام التوفيق خلال المرحلة الدراسية المقبلة.