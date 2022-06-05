اليوم السابع
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بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس بنسبة نجاح 81.2%

الأحد، 05 يونيو 2022 11:48 ص
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس بنسبة نجاح 81.2% محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
السويس - فريق المحافظات

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ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس، وذلك بعد اعتمادها من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بنسبة نجاح بلغت 81.2%.

 

وقدم محافظ السويس، التهنئة للناجحين فى الشهادة الاعدادية مؤكدًا أهمية بذل كل الجهود والاجتهاد واكتساب المعرفة من أجل النجاح للحصول على الدرجات الأعلى والتفوق، ليكون فى المستقبل القريب مواطنا صالحًا يفيد المجتمع.

 

وناشد محافظ السويس أولياء الأمور بأهمية اعطاء الثقة لأبنائهم وبث روح الاعتماد على النفس والاجتهاد والاستفادة من التكنولوجيا والانترنت فى المعرفة والمذاكرة والحصول على المعلومة ومراجعة الدروس بسهولة بدلًا من ضياع الوقت والمال فى الدروس الخصوصية.

 

وقدم محافظ السويس الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة نحو الارتقاء بالعملية التعليمية والتعليم بمدارس السويس.

 

يذكر أن عدد المتقدمين 14683 طالبا فى المرحلة الإعدادية فى السويس على مستوى الإدارات التعليمية الثلاثة شمال وجنوب السويس والجناين.

 

شهد توقيع نتيجة الشهادة الإعدادية الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس ومحمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم.

 

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نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

نتيجه الصف الثالث الاعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه سوهاج

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الفيوم

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه بني سويف

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهليه

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022

نتيجة الصف الثالث الاعدادي

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الدقهلية

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مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني


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