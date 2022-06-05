بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس بنسبة نجاح 81.2%

السويس - فريق المحافظات

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس، وذلك بعد اعتمادها من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بنسبة نجاح بلغت 81.2%.

وقدم محافظ السويس، التهنئة للناجحين فى الشهادة الاعدادية مؤكدًا أهمية بذل كل الجهود والاجتهاد واكتساب المعرفة من أجل النجاح للحصول على الدرجات الأعلى والتفوق، ليكون فى المستقبل القريب مواطنا صالحًا يفيد المجتمع.

وناشد محافظ السويس أولياء الأمور بأهمية اعطاء الثقة لأبنائهم وبث روح الاعتماد على النفس والاجتهاد والاستفادة من التكنولوجيا والانترنت فى المعرفة والمذاكرة والحصول على المعلومة ومراجعة الدروس بسهولة بدلًا من ضياع الوقت والمال فى الدروس الخصوصية.

وقدم محافظ السويس الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة نحو الارتقاء بالعملية التعليمية والتعليم بمدارس السويس.

يذكر أن عدد المتقدمين 14683 طالبا فى المرحلة الإعدادية فى السويس على مستوى الإدارات التعليمية الثلاثة شمال وجنوب السويس والجناين.

شهد توقيع نتيجة الشهادة الإعدادية الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس ومحمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم.

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